Encontro em Paris. Trump e Macron reafirmam boas relações

Donald Trump chegou ao Palácio do Eliseu, em Paris, com mais de 40 minutos de atraso e foi recebido pelo presidente francês. Após o cumprimento formal de ambos, Emmanuel Macron agradeceu a presença do presidente eleito dos Estados Unidos e o apoio na reconstrução da catedral da Notre-Dame.

À comunicação social, ao lado do anfitrião francês, Trump afirmou que os dois de dão bem.



"Toda a gente o sabe", reforçou, antes de entrar na residência oficial do presidente da República Francesa, para reunir com Macron.



Está prevista ainda, após este encontro, que o presidente francês receba também o homólogo ucraniano. Volodymyr Zelensky já admitiu ter esperança de conseguir convencer o presidente eleito dos EUA a manter o apoio à Ucrânia, em reuniões que ocorrem à margem das cerimónias de reabertura da Notre-Dame, em Paris.