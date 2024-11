Erupções e ejeções. Missão solar da Índia obtém "resultado significativo" para proteção de satélites

, o que corresponde a um por cento da distância entre o planeta e a estrela. Esta missão permitiu a

As ejeções de massa coronal são bolas de partículas magnéticas que saem da camada externa da coroa solar e são projetadas para o espaço interplanetário.

De acordo com o professor R. Ramesh, do Instituto Indiano de Astrofísica, ouvido pela BBC,As ejeções de massa coronal podem rumar à Terra e, na sua velocidade máxima,

Apesar de não serem uma ameaça à vida humana, as tempestades solares, erupções solares e ejeções de massa coronal afetam diretamente o clima espacial e os satélites.



Greetings from Aditya-L1!



I've safely arrived at Lagrange Point L1, 1.5 million km from my home planet. 🌍Excited to be far away, yet intimately connected to unravel the solar mysteries #ISRO pic.twitter.com/BCudJgTmMN