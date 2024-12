Esperados mais de dois milhões na festa da passagem de ano em Copacabana

No palco principal de Copacabana, Caetano Veloso & Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Anitta, Xand Avião e o campeão do carnaval de 2024, Viradouro, vão animar os milhões de cariocas e turistas que decidirem celebrar a entrada do Ano Novo na mais famosa praia da `Cidade Maravilhosa`.

O esquema de segurança será reforçado, em relação aos anos anteriores, garantiram as autoridades.

Só em Copacabana são esparados mais de 3.300 membros da Polícia Militar (PM), com a ajuda de drones e de centenas de polícias civis, bombeiros e outras autoridades.

Haverá, ao longo da orla, 17 pontos de revista, monitorizados por câmeras de segurança com reconhecimento facial, e "não serão permitidos uso de garrafas, copos, taças", afirmou a porta-voz da PM, tenente-coronel Cláudia Morais, citada no portal G1.

"É um grande `big brother`, mas é um `big brother` do bem, para trazer mais segurança para as pessoas", sublinhou, acrescentando que serão colocadas 78 torres de observação.