EUA acordam com Iraque fim da missão contra o grupo dito Estado Islâmico em 2025

Na futura "relação bilateral de segurança" normalizada, quanto a este assunto, os EUA passam a ter um papel de assessoria e apoio.

Durante um encontro com jornalistas, dirigentes norte-americanos adiantaram que ainda não havia acordo sobre a redução de tropas dos EUA no país, algo que Bagdad reclama desde há algum tempo.

Esta missão começou em 2014, com uma coligação de Estados liderados pelos EUA para enfrentar a rápida expansão do EI no Iraque e na Síria.

Uma porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, insistiu que os EUA não se estão a retirar do Iraque.

Os EUA mantêm 2.500 militares no Iraque e na Síria.

Este plano de transição para acabar com a missão contra o EI foi acordado em abril, quando o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sudani, se deslocou aos EUA e se reuniu com o presidente Joe Biden.

Os norte-americanos salientaram que a luta contra o EI não acabou, mas que a capacidade deste está muito reduzida, não controla território e as forças de segurança iraquianas têm demonstrado melhorias das suas capacidades operacionais contra o grupo.