EUA apelam a autoridades haitianas para ultrapassar "interesses pessoais"

Depois de o Conselho Presidencial de Transição ter nomeado Alix Didier Fils-Aimé, que assumiu o cargo após a destituição do antecessor Garry Conille, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, afirmou hoje que "as necessidades imediatas do povo haitiano exigem que o governo de transição dê prioridade à governação e não à competição entre os interesses pessoais dos atores políticos".

Entre alegações de abuso de poder e suborno, o Conselho demitiu na passada sexta-feira Conille.

Em comunicado, Miller indicou ainda que os "Estados Unidos esperam trabalhar com o recém-nomeado primeiro-ministro Alix Didier Fils-Aimé e com o Conselho Presidencial de Transição para fazer progressos nos próximos meses".

Agradeceu ainda a Conille pelo "distinto serviço prestado ao seu país" durante os seus cinco meses de mandato.

A administração norte-americana saudou o facto de o Conselho de Transição e o novo primeiro-ministro terem concordado em publicar um plano de ação conjunto para melhorar a segurança no país e avançar para a realização de eleições.

Miller sublinhou a necessidade de serem delineados "claramente" os papéis e estabelecidas medidas "para se responsabilizarem mutuamente".

O objetivo do governo de transição é preparar o caminho para eleições que conduzam à nomeação de um Presidente até 07 de fevereiro de 2026, um cargo que está vago desde o assassinato em 2021 do então chefe de Estado, Jovenel Moise.

Os grupos armados anunciaram novos dias de violência no país, depois de na segunda-feira terem disparado contra um avião da companhia aérea norte-americana Spirit quando se aproximava de Port-au-Prince.