O Senado dos EUA aprovou a proposta de financiamento do governo. A medida evita a paralisação do Executivo.

O plano concebido garante o financiamento do governo durante três meses aos mesmos níveis de hoje e evita que milhões de funcionários públicos passassem Natal e Ano Novo sem receber salário.



A votação foi bem-sucedida após negociações intensas na conferência republicana, no Capitólio, sobre como garantir o financiamento temporário do governo sem ceder às exigências do presidente eleito Donald Trump, que queria uma suspensão do teto da dívida.