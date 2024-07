Eurodeputados expulsos. Bugalho acredita que Governo venezuelano não está "tranquilo" com eleições

, questionou Sebastião Bugalho em declarações à RTP à chegada a Lisboa.Sebastião Bugalho e outros eurodeputados do Partido Popular Europeu (PPE) foram expulsos da Venezuela na sexta-feira, não tendo passado do aeroporto de Caracas. A comitiva deslocou-se ao país para acompanhar as eleições presidenciais de domingo, na sequência de um convite da oposição.Segundo o eurodeputado, os membros da comitiva foram tratados como “pretensos observadores eleitorais”, algo que nunca quiseram ser.

“Retiraram-nos os passaportes diplomáticos durante horas” e “impediram-nos de usar os nossos telemóveis”, algo que “não é suposto acontecer”, relatou.

“Nós formalmente, institucionalmente e diplomaticamente estabelecemos sempre contacto com as autoridades venezuelanas assente no pressuposto que”, adiantou.“Não compreendemos porque é que fomos expulsos desta forma, não planeávamos fazer qualquer tipo de ativismo eleitoral nem qualquer tipo de interferência menos digna, apenas estar presentes como democratas representantes do Parlamento Europeu”.Sebastião Bugalho confessou que a situaçãoA delegação vai escrever uma carta à presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, “recomendando que haja reciprocidade no tratamento dos dignatários venezuelanos”, ou seja, que “o acesso ao Parlamento Europeu por parte das autoridades venezuelanas – mantendo-se este Governo – seja o mesmo que nós tivemos e que”, clarificou o português.

“Que país livre e transparente expulsa visitantes?”

Antes de chegar a Portugal, o eurodeputado tinha já dito estar “magoado, ofendido, preocupado com o que possa acontecer na Venezuela amanhã”, domingo."Como português estou. Porque eu, como eurodeputado português, tenho que defender a democracia, os Direitos Humanos e eleições livres e transparentes.", afirmou Sebastião Bugalho em Madrid.Fontes do PPE avançaram entretanto à agência espanhola EFE que a razão pela qual não foram admitidos foi o facto de terem votado uma série de resoluções no Parlamento Europeu.“Nunca nos colocámos como observadores eleitorais. Nunca. E fomos expulsos como se fossemos observadores eleitorais.”, explicou Sebastião Bugalho.

Venezuela fechada por terra, ar e mar

O presidente Nicolás Maduro, justificando a decisão com motivos de segurança. Vários ex-presidentes da América Latina convidados pela oposição também ficaram para trás.“É evidente que Maduro é um ditador que domina e fala sobre companhias aéreas, sobre voos, sobre pessoas e muito mais. Rejeito totalmente esse ditador”, declarou Vicente Fox, antigo presidente do México.Já a antiga presidente do Panamá, Mireya Moscoso, afirmou que os venezuelanosMais de 21 milhões de venezuelanos são chamados às urnas nestas eleições presidenciais, cuja campanha eleitoral ficou marcada por um clima de grande tensão no país, em plena crise económica, social e política.