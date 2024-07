Exército nigeriano entrega ao Governo 277 mulheres e crianças resgatadas aos `jihadistas`

"Estamos a entregar um total de 277 mulheres e crianças. São pessoas que encontramos durante as nossas operações e, obviamente, estavam detidas contra a sua vontade", disse na quinta-feira o major-general Waidi Shuaibu - comandante da operação `Hadi Kai`, na cidade de Maiduguri -, perante as autoridades do estado nigeriano de Borno.

"Ao chegarem ao quartel, foram submetidas a exames médicos preliminares para verificar o seu estado de saúde e receberam alimentação", acrescentou.

O grupo de pessoas resgatadas era composto por 128 mulheres e 149 crianças.

Uma fonte do exército nigeriano, que pediu anonimato, confirmou à agência de notícias EFE que os resgates ocorreram no último mês em vários pontos do estado de Borno, onde os militares também "neutralizaram" "dezenas de terroristas".

"Continuaremos a lutar até que o norte (da Nigéria) esteja livre de terroristas", disse a fonte.

O nordeste da Nigéria tem sido alvo de ataques do Boko Haram desde 2009, mas a violência se agravou em 2016 com o aparecimento do seu grupo dissidente, o ISWAP.

Os dois grupos procuram impor um Estado islâmico na Nigéria, um país de maioria muçulmana no norte e predominantemente cristão no sul.

O Boko Haram e o ISWAP já mataram mais de 35 mil pessoas e deixaram cerca de 2,7 milhões de deslocados internos, principalmente na Nigéria, mas também em países vizinhos como os Camarões, o Chade e o Níger, segundo dados governamentais e das Nações Unidas.