Explosão provoca colapso de parte da pista em aeroporto no Japão

Não foram registados feridos após o incidente no aeroporto de Miyazaki, na ilha de Kyushu, no sul do país.

A explosão parece ter ocorrido a pelo menos 100 metros do edifício do terminal do aeroporto, segundo imagens de vídeo transmitidas pelos meios de comunicação japoneses.

Os bombeiros locais "receberam uma chamada do aeroporto às 23h59 de terça-feira em Lisboa para relatar um incidente acompanhado de fumo", disse um porta-voz à agência de notícias France-Presse (AFP).

O aeroporto notificou os bombeiros de que algo "pode ter explodido, mas não está confirmado", acrescentou.

Um responsável aeroportuário disse à AFP que parte de uma zona onde os aviões circulavam para chegar à pista de aterragem colapsou e que os voos foram cancelados até à noite de hoje.

O responsável acrescentou que uma investigação estava em curso por parte da polícia e dos bombeiros.

A companhia aérea Japan Airlines disse que o incidente levou ao cancelamento de 13 voos que deveriam transportar 790 passageiros.

De acordo com o portal do aeroporto na Internet, pelo menos 31 voos foram cancelados, a maioria ligações domésticas de ou para grandes cidades japonesas como Tóquio, Osaka ou Nagoya, enquanto apenas um voo internacional foi cancelado, com destino a Seul.

O aeroporto de Miyazaki foi construído em 1943 como base da Marinha Imperial Japonesa, que enviou dezenas de aviões que transportavam unidades "kamikaze" em missões suicidas durante a Segunda Guerra Mundial.