Forças Armadas de Trump. Contra "extremismos de género" e a inclusão

As ordens executivas foram assinadas, nas últimas horas, por Donald Trump a bordo do Air Force One e confirmam aquilo que ele já tinha anunciado.







Por exemplo, nas Forças Armadas o presidente norte-americano defende que "expressar uma falsa identidade de género diferente do sexo (de nascimento) de um indivíduo não cumpre os padrões rigorosos necessários para o serviço militar". “Os homens serão explicitamente proibidos de usar instalações designadas para mulheres”.





Aliás, a Casa Branca, ao divulgar esta ordem executiva, usa o termo “identidade-trans”, em vez de transgénero.





Não há números concretos sobre quantas pessoas trans estão nas Forças Armadas dos EUA, mas algumas estimativas apontam para nove mil e 15 mil.





A Sparta, uma organização que defende os militares transexuais, criticou a ordem, dizendo que

“A prontidão e as capacidades físicas dos militares transgénero não são diferentes das de outros militares”, sublinha a organização.

Em 2017, uma organização de investigação independente - Palm Center –

O fim do apoio à diversidade, equidade e inclusão



Outra ordem executiva, intitulada “restaurar a força de combate da América”, proíbe todas as iniciativas que promovam a diversidade, equidade e Inclusão (DEI) nas Forças Armadas.





O fim dos programas DEI no Governo Federal foi uma das principais promessas de campanha de Trump e também uma das mais rápidas a cumprir, após a tomada de posse há oito dias.





Estas iniciativas de apoio à diversidade, equidade e Inclusão (DEI) têm como objetivo

Os apoiantes destes programas DEI sublinham que assim se combate a discriminação e também a presença residual ou muito pequena de certos grupos e minorias étnicas, nos serviços do Estado Federal.

No entanto, a Administração Trump alega que o fim destas iniciativas de equidade e inclusão nas forças armadas dos EUA vai aumentar os níveis de recrutamento.





De acordo com as autoridades de Defesa, os serviços militares norte-americanos não conseguiram atingir a meta de 41 mil pessoas recrutadas em 2023.





Trump quer que, até ao final de abril, o secretário norte-americano de Defesa reveja "todas as ações que apliquem iniciativas de diversidade, equidade e inclusão destinadas a promover uma raça ou sistema de preferências baseado no sexo".





Ainda não está claro quais programas específicos vão ser afetados pela ordem.Em junho de 2024, durante a campanha presidencial, em junho, Trump afirmou que o





Antes de assinar esta ordem executiva, imediatamente após assumir o cargo, Trump ordenou que todos os funcionários do governo dos EUA que trabalham em iniciativas de DEI fossem colocados logo em licença administrativa remunerada.





Covid-19

A terceira ordem de Trump

No discurso de tomada de posse, Trump disse que estes militares foram “expulsos injustamente”.

Cerca de oito mil militares norte-americanos foram dispensados do serviço entre 2021 e 2023.





Eles vão ser reintegrados com salários e benefícios integrais e assumirão os postos que tinham.

Um antigo alto funcionário do Pentágono – que falou sob condição de anonimato – disse à BBC que a sua recusa em tomar vacinas equivalia a prejudicar a “boa ordem” e a disciplina.O responsável classificou a reintegração das tropas como "preocupante" e teme que seja criado um precedente para poder optar por não receber outras vacinas, como as administradas aos militares contra a febre amarela ou a varíola.