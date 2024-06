França. Líder dos Republicanos excluído do partido após proposta de aliança com extrema-direita

Após a controvérsia gerada pelo anúncio de Eric Ciotti, na terça-feira, que causou mau-estar dentro do partido, a direção política reuniu-se esta tarde e decidiu expulsar o seu líder, um dia depois de este ter apelado a uma aliança com o RN para as eleições legislativas francesas.







"Ao conduzir negociações secretas, sem consultar a nossa família política e os nossos militantes, Eric Ciotti rompeu totalmente com os estatutos e com a linha defendida pelo LR", declarou a secretária-geral do partido, Annie Genevard, numa conferência de imprensa, depois da reunião da direção do partido, em que Ciotti não esteve presente.





A líder interina do RL, Annie Genevard, que assumiu a liderança do partido juntamente com François-Xavier Bellamy argumentou que a convicção do partido é que "a França precisa de uma voz forte e independente, distinta do salto para o desconhecido do RN", escreve o Le Monde.

"Sou e continuo a ser o presidente"



"Eu sou e continuo a ser o presidente do nosso partido político, eleito pelos membros!", reagiu Eric Ciotti na rede social X.







La réunion organisée cet après-midi a été mise en œuvre en violation flagrante de nos statuts @lesRepublicains.



Aucune des décisions prises à cette réunion n’emporte de conséquence légale.



Elle peut avoir des conséquences pénales.



Je suis et reste le président de notre… pic.twitter.com/8cSoosTdK3 — Eric Ciotti (@ECiotti) June 12, 2024





O presidente do LR recusou a expulsão do partido através das redes sociais, contestando a validade da reunião, que diz ter sido convocada "em flagrante violação dos nossos estatutos" e que, por isso, entende que "nenhuma das decisões tomadas tem qualquer consequência jurídica", concluíndo que podem até "ter consequências penais".