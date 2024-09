Francisco agradece generoso acolhimento e calorosa receção

O telegrama foi enviado após o Papa deixar Timor-Leste, às 12:25 locais (04:25 em Lisboa) rumo a Singapura, a bordo de um avião da Aero Díli.

"À medida que deixo Timor-Leste após a minha jornada apostólica, saibam que estou profundamente grato, a vossa excelência, às autoridades locais e aos seus cidadãos pelo generoso acolhimento e calorosa receção durante toda a minha visita", afirma o Papa Francisco.

No telegrama, o Papa diz também que reza para que "Deus Todo-Poderoso conceda ao país os dons da paz e da solidariedade", invocando uma "abundância de bênçãos" sobre todos os timorenses.

A visita do Papa teve início na segunda-feira com uma cerimónia de boas-vindas na Presidência timorense e um encontro com as autoridades, sociedade civil e corpo diplomático timorense.

No segundo dia da visita, o ponto alto foi a missa realizada em Tasi Tolu, a cerca de 10 quilómetros a oeste de Díli, para perto de 600 mil pessoas, segundo dados das autoridades, citados pelo Vaticano.

Milhares de timorenses voltaram hoje a sair à rua para um último adeus a Francisco antes de partir para Singapura, onde termina na sexta-feira a 45ª viagem apostólica internacional e a mais longa, que teve início na Indonésia e incluiu também a Papua Nova Guiné.