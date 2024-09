Fronteiras Alemanha. Controlo temporário nas fronteiras terrestres

A Ministra do Interior da Alemanha vai anunciar controlos fronteiriços temporários em todas as fronteiras terrestres do país. A medida destina-se a fazer face à migração irregular e proteger a população do extremismo islâmico.

O Ministério do Interior da Alemanha disse que iriam pedir controlos de fronteira internas temporárias nas fronteiras terrestres com França, Luxemburgo, Holanda, Bélgica e Dinamarca por um período de seis meses.



O governo alemão tem estado em conversações com a CDU,

o principal partido da oposição, de forma a conter a migração,

em resposta às preocupações do público e após um ataque mortal com faca de um requerente de asilo sírio no mês passado, na cidade de Solingen.