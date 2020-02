Gaspar Ramos analisa preocupado a crise no Benfica

O ex-chefe do departamento de futebol dos encarnados analisa a evidente quebra da equipa que a levou a perder seis pontos nos últimos dois jogos.



Gaspar Ramos disse que a atual situação, “problemática e complicada”, pode afetar a equipa no plano psicológico.



O antigo diretor do clube da Luz recua no tempo e lembra que “há meia dúzia de jogos que o rendimento da equipa baixou”.



Para Gaspar Ramos o momento é de “analisar e considerar os aspetos internos que estão menos bem e tomar medidas adequadas à situação”.



Nestas declarações o antigo dirigente ainda se manifestou face aos insultos racistas de que foi alvo o jogador do FC Porto, Marega, e a propósito disse ser uma “situação complicada mais evidente pela tomada de decisão do jogador de deixar o relvado e que deve ser criticada e condenada”.



A solução, segundo o antigo chefe do departamento de futebol do Benfica, está na “tomada de medidas firmes e conjuntas por parte das instâncias do futebol e pelo Estado”.