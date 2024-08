GNR resgatou sete migrantes no Mar Mediterrâneo

O resgate foi feito através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), com a Lancha de Patrulhamento Costeiro (LPC) Bojador, no dia 1 de agosto.



No comunicado, a GNR explica que “a aeronave da Frontex detetou uma embarcação suspeita de transportar migrantes e monitorizou o seu trajeto”.



“Após o alerta, foi ativada a intervenção da LPC Bojador e os militares da Guarda direcionaram de imediato a LPC Bojador até ao alvo que se encontrava a uma distância de 90 milhas náuticas”, acrescenta.



“Foi intercetada uma pequena embarcação de fibra, com sete pessoas a bordo, tendo sido possível efetuar o seu resgate em condições de segurança”, lê-se ainda no comunicado.



“Após o término da operação de resgate, a LPC Bojador deslocou-se até ao Porto de Cartagena com os sete migrantes a bordo, incluindo o facilitador, todos adultos e do género masculino, tendo sido entregues às autoridades competentes”, explica o comunicado.



A embarcação foi apreendida e o facilitador envolvido nesta entrada ilegal de pessoas em território europeu foi identificado e detido.



A Guarda Civil verificou que o facilitador identificado era alvo de um mandado de detenção e tinha histórico de outras travessias ilegais, entre outos tipos de delitos cometidos em território espanhol, motivos pelos quais foi detido.