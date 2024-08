Governo acompanha casos de dois luso-descendentes detidos na Venezuela

EPA: Mario Caicedo

O secretário de Estado das Comunidades sublinha, no entanto, que a intervenção de Portugal é limitada.



José Cesário lembra que perante a lei internacional na Venezuela estes cidadãos são venezuelanos e respondem às regras do país.



Declarações do secretário de Estado das Comunidades, à margem de um evento desportivo luso-francês, no concelho do Sabugal, entrevistado pelo jornalista Jorge Esteves.



Mais de duas mil pessoas foram detidas na Venezuela, por ligações aos protestos contra Nicolás Maduro, depois das eleições.