Greenpeace. Ativistas pedem fim da produção de plástico sem controlo

A GreenPeace fez esta manhã um protesto, em alto mar, contra a produção e expedição contínua de artigos com químicos tóxicos nos plásticos. A ação decorreu ao largo da costa da Coreia do Sul.

No vídeo divulgado pela Organização ambientalista é possível ver quatro ativistas a entrar num navio que iria carregar produtos químicos plásticos de uma empresa sul-coreana.



Subiram ao mastro para prender uma faixa e pintaram, ainda, no exterior do navio, uma mensagem com o alerta: o plástico mata.



Dizem que o protesto é um apelo aos líderes mundiais que estão a negociar a versão final de um novo Tratado Global sobre Plásticos em Busan. Pedem o fim da produção de plástico fora de controlo.