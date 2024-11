Habitantes de Maputo protestam com barulho de tachos e panelas

Crescem as preocupações com a vandalização de bens públicos e privados durante os protestos para contestar os resultados eleitorais em Moçambique.

Aguarda-se a divulgação do novo balanço de vítimas desde o final da semana passada.A enviada especial da RDP África, Paula Borges, registou em Maputo alguns testemunhos de violência policial dirigida aos manifestantes.

Desde 21 de outubro, já terão morrido mais de 60 pessoas, de acordo com estes grupos que têm triado as informações que chegam de vários pontos do país.