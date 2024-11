Harris e Trump estarão hoje na mesma cidade à mesma hora

Harris repete a fórmula de aparecer ao lado de estrelas do mundo da música, hoje com a presença em palco da `rapper` Cardi B e outras bandas, naquela que será a quinta visita da candidata democrata a Milwaukee nesta campanha, provando a importância desta região para o desfecho final das eleições nacionais, a 05 de novembro.

Esta semana, o candidato republicano tem preferido a companhia de algumas estrelas do futebol americano, tendo estado ao lado do `quarterback` Brett Favre no comício de Green Bay, mas ainda não revelou quem serão as figuras ao seu lado para hoje.

Quase certa será a insistência de Trump nas críticas à política económica e à política migratória da Casa Branca democrata, temas que o republicano tem usado nos seus comícios de reta final de campanha como principal arma de arremesso contra Harris, que acusa de ser a continuidade da presidência de Joe Biden.

Algumas sondagens dão uma ligeira vantagem de Harris sobre Trump em dois dos três estados do chamado Muro Azul, Wisconsin e Michigan, com a Pensilvânia a apresentar um cenário de empate.

Michigan e Wisconsin são também os dois únicos estados em que os boletins de voto ainda incluem o nome do independente Robert F. Kennedy, que entretanto já suspendeu a sua campanha, para apoiar o candidato republicano.

As sondagens indicam que Kennedy terá 3% de votos no Michigan e apenas 1% no Wisconsin, mas com eleições muito renhidas, estes votos, se transitarem para um dos principais candidatos, podem fazer toda a diferença e Trump está empenhado em procurar garantir que o apoio declarado por aquele independente acaba por se refletir no seu pecúlio eleitoral.