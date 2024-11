Harris faz paragem na Geórgia e Trump ruma a Carolina do Norte e Virgínia

A democrata Kamala Harris regressa hoje à Geórgia, um estado que Joe Biden ganhou em 2020, mas que agora favorece Donald Trump. O filho do ex-presidente, Eric Trump, também fará um evento no estado, em Douglasville, mantendo a aposta da campanha republicana num terreno crítico onde esteve diversas vezes na última semana.

O agregado de sondagens da plataforma FiveThirtyEight dá a Donald Trump uma vantagem de 1,6% na Geórgia, mas as diferenças são curtas e o resultado pode oscilar.

Há uma semana, Harris esteve em Clarkston, Geórgia, uma cidade conhecida como "a milha quadrada mais diversa da América", num comício onde foi acompanhada pelo ex-presidente Barack Obama e no qual Bruce Springsteen interpretou várias canções.

A campanha democrata tem apostado fortemente em personalidades influentes nesta reta final. Esta semana, a cantora Cardi B falou no comício em Milwaukee, Wisconsin.

Com a corrida a tornar-se mais renhida nos dias finais antes da eleição, a 05 de novembro, o candidato republicano tem hoje uma agenda cheia, com três paragens programadas: primeiro ruma à Carolina do Norte, com um comício em Gastonia. Segue depois para Salem, na Virgínia, e regressa ao final do dia à Carolina do Norte, para um evento em Greensboro.

Em paralelo, o candidato a vice-presidente J.D. Vance e o filho Donald Trump Jr. protagonizam hoje um comício em Las Vegas, Nevada, e o ex-candidato independente Robert F. Kennedy Jr. faz campanha por Trump em Rice Lake, Wisconsin.