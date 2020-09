I Liga em Direto. Belenenses SAD - FC Famalicão

O Belenenses SAD procura hoje juntar-se ao campeão FC Porto, Benfica e Santa Clara na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao receber o Famalicão no jogo de encerramento da segunda jornada da prova.

Depois do triunfo na ronda inaugural, no estádio do Vitória de Guimarães, por 1-0, os ‘azuis’ defrontam uma das sensações da época passada – sexta classificada do campeonato anterior -, mas que se estreou na época 2019/20 com uma goleada sofrida em casa frente ao Benfica, por 5-1.





Caso se imponha no jogo de hoje, com início às 19:45, o Belenenses SAD iguala um trio de equipas que mantém um percurso 100% vitorioso na competição, composto por FC Porto, Benfica – ocupantes habituais dos lugares de topo – e Santa Clara.





Muito embora a equipa sensação da época passada tenha perdido com o Benfica por 5-1, o treinador do Belenenses SAD diz que o Famalicão “vale muito mais do que o resultado que teve na semana passada”, frente aos encarnados.