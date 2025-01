Imprensa canadiana aponta para eventual renúncia de Justin Trudeau

Perante uma crise do Partido Liberal, Justin Trudeau pode demitir-se ainda esta segunda-feira. A informação de uma eventual renúncia do primeiro-ministro do Canadá foi avançada pela comunicação social do país, que alega que a crescente perda de apoio interno pode levar à demissão da liderança liberal e até do Executivo canadiano, antes de uma reunião geral do partido, marcada para quarta-feira.

Ainda não é oficial e não se sabe qual é a decisão final, mas as publicações canadianas The Globe and Mail e The Toronto Star avançaram esta segunda-feira com a informação de uma possível renúncia de Justin Trudeau, que enfrenta a maior crise de política interna dos últimos anos. Se deixar a liderança do Partido Liberal, poderá também deixar o cargo de primeiro-ministro, que ocupa há nove anos.



A acontecer, espera-se que o anúncio de saída de Trudeau surja nas próximas 24 horas, adiantaram as mesmas fontes. O gabinete do primeiro-ministro recusou-se, para já, a comentar a informação. Se deixar a liderança do Partido Liberal, poderá também deixar o cargo de primeiro-ministro, que ocupa há nove anos.O gabinete do primeiro-ministro recusou-se, para já, a comentar a informação. As próximas eleições legislativas no Canadá estão marcadas para outubro deste ano e, nas últimas sondagens, Trudeau estava 20 pontos percentuais atrás do opositor político, Pierre Poilievre.





Líder do Partido Liberal há 11 anos e primeiro-ministro há nove, Justin Trudeau tem enfrentado um conjunto de crises crescentes, desde as ameaças de Donald Trump com novas taxas de exportação à renúncia de aliados políticos importantes no apoio parlamentar.



Se o chefe do Executivo se demitir nos próximos dias, evitando uma posterior derrota eleitoral, pode deixar o partido sem um líder permanente antes das legislativas.



Em dezembro passado, a ministra das Finanças renunciou, alegando divergências políticas, como a forma de lidar com a ameaça de Trump de cobrar tarifas sobre produtos canadianos. A popularidade de Trudeau também caiu entre os eleitores, com as sondagens a sugerir que o partido que lidera está a caminho de uma derrota nas eleições deste ano.



Segundo a publicação do Globe and Mail, o chefe de Governo pode anunciar a intenção de renunciar antes da reunião nacional do partido, esta quarta-feira, para evitar conflitos internos e que os próprios parlamentares o forcem a sair.



