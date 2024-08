Incêndios deflagram em navio grego abandonado após ataque dos Huthis

Não é ainda claro o que aconteceu ao petroleiro "Sounion", que foi abandonado pela sua tripulação na quinta-feira, após ter sido atacado pelos Huthis, e supostamente ancorado no local.

O UKMTO, da Armada britânica, relatou os incêndios numa nota ao fim do dia de hoje.

"O UKMTO recebeu um relatório de que foram observados três incêndios em navios", informou o centro, acrescentando: "O navio parece estar à deriva".

Os Huthis não reconheceram até ao momento a responsabilidade pelo incêndio.

Suspeita-se que os rebeldes iemenitas tenham regressado e atacado pelo menos um outro navio que mais tarde se afundou, como parte da sua campanha lançada há meses contra o transporte marítimo no Mar Vermelho devido à guerra em curso entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

O petroleiro, que pertence à empresa Delta Tankers com instalações em Atenas, tinha perdido capacidade propulsão e estava fundeado no Mar Vermelho, entre a Eritreia e o Iémen, na sequência do ataque reivindicado pelos Huthis na quarta-feira e que tinha, inicialmente, provocado temporariamente um incêndio a bordo e danificado o compartimento do motor.

O navio era tripulado por 23 filipinos e dois russos, bem como por quatro seguranças privados, que foram levados por um contratorpedeiro francês para o vizinho Djibuti, informou na quinta-feira a missão naval "Aspides" da União Europeia no Mar Vermelho, que receia um desastre ambiental.

O "Sounion" transporta 150 mil toneladas de crude a bordo e representa um "risco de navegação e ambiental", alertou a missão, sublinhando que "é essencial que todos na área sejam cautelosos e se abstenham de quaisquer ações que possam levar a uma deterioração da situação atual".

Os Huthis atacaram mais de 80 navios com mísseis e `drones` desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 07 de outubro, apreenderam uma embarcação e afundaram duas na campanha que matou também quatro marinheiros.

Outros mísseis e `drones` foram intercetados por uma coligação liderada pelos Estados Unidos no Mar Vermelho ou não conseguiram atingir os seus alvos.

Os rebeldes afirmam que têm como alvo navios ligados a Israel, aos Estados Unidos ou ao Reino Unido para forçar o fim da campanha israelita contra o Hamas na Faixa de Gaza.

No entanto, muitos dos navios atacados têm pouca ou nenhuma ligação com o conflito, incluindo alguns com destino ao Irão, que apoia o grupo iemenita.

Os Huthis fazem parte do chamado "eixo de resistência", uma coligação liderada pelo Irão que também integra o Hamas e as milícias libanesas do Hezbollah, entre outras organizações.

A guerra em curso na Faixa de Gaza, com mais de 40.000 mortos, foi desencadeada por um ataque do Hamas em solo israelita em 07 de outubro de 2023.