Índia. Dezenas de mortos durante debandada no maior festival da religião hindu

Cerca de 12 horas após a tragédia, os corpos continuavam a ser transportados para a morgue do spital local Moti Lal Nehru. O número oficial de vítimas mortais ainda não foi confirmado pelas autoridades, visto que continua a aumentar., disse uma fonte policial à agência Reuters.A debandada terá ocorrido quando a multidão se dirigiu para a confluência de três rios, onde a imersão é considerada particularmente sagrada.Algumas testemunhas falaram de um enorme empurrão que fez com que os devotos caíssem uns sobre os outros, enquanto outras disseram que

Participantes do festival tentam escapar após debandada | Foto: Adnan Abidi - Reuters

"Houve um tumulto, toda a gente começou a empurrar, a puxar, a subir para cima uns dos outros. A minha mãe desmaiou, depois a minha cunhada. As pessoas passaram por cima delas", contou à Reuters Jagwanti Devi.Um funcionário do Hospital de Prayagraj, para onde foram levados alguns dos feridos, disse por sua vez que várias das vítimas mortais sofreram ataques cardíacos ou tinham comorbilidades como a diabetes."As pessoas chegaram com fraturas, ossos partidos...", revelou.

Devotos tentaram saltar barricadas

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que deveria marcar presença no festival em fevereiro, já apresentou as condolências aos "devotos que perderam os seus entes queridos" e afirmou que os funcionários locais estão a ajudar as vítimas "de todas as formas possíveis".Segundo Yogi Adityanath, ministro do Estado de Uttar Pradesh, onde se situa a cidade festiva de Prayagraj,, entre a 1h00 e as 2h00 da manhã (hora local).

O responsável adiantou entretanto que a situação “está sob controlo”.

O festival hindu Kumbh Mela é considerado a maior congregação pacífica do mundo, prevendo-se que atraia cerca de 400 milhões de pessoas ao longo das suas seis semanas, de acordo com as autoridades.Segundo as autoridades,, que arrancou há apenas duas semanas. Desses participantes, mais de 50 milhões deram um mergulho nas águas que consideram sagradas.Os hindus devotos acreditam que mergulhar na confluência de três rios sagrados - o Ganges, o Yamuna e o Saraswati - os absolve dos seus pecados e traz a salvação do ciclo da vida e da morte.Este ano, participaram no Kumbh Mela o ministro indiano da Defesa, Rajnath Singh, e o ministro do Interior, Amit Shah.

c/ agências