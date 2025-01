Investigador da Nova selecionado para bolsa do Conselho Europeu de Investigação

O químico português, investigador da Unidade de Investigação em Ciências Biomoleculares Aplicadas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, foi selecionado com o projeto BioDenim, de métodos sustentáveis de tingimento de fibras de algodão.

De acordo com um comunicado da faculdade, a indústria de tingimento têxtil é uma das indústrias mais poluentes do mundo a seguir ao petróleo e a tecnologia desenvolvida por Filipe Natálio "contribuirá para reduzir estes valores para próximo de zero".

Esta bolsa, no valor de 150 mil euros, que tem como objetivo ajudar os investigadores a comercializarem os seus projetos, é a terceira que o investigador de 45 anos recebe do ERC com este projeto, que inclui o cultivo de algodão com as fibras já coloridas.

Os 134 novos bolseiros desta segunda ronda das bolsas Proof of Concept trabalham em vinte países diferentes da Europa.

O maior número de bolsas foi atribuído na Alemanha, Itália e Países Baixos (15 cada), seguidos da Espanha e do Reino Unido (14 cada), Israel (12), Bélgica (11), França (10), Dinamarca (seis), Áustria (cinco), Suécia (quatro), Irlanda (três), Finlândia e Noruega (duas), Croácia, República Checa, Chipre, Polónia, Portugal e Turquia (uma cada).