Israel e Hezbollah atacam-se através da fronteira libanesa

Em comunicado, o exército israelita afirmou que esta manhã foram intercetadas pela força aérea duas aeroanves não tripuladas (`drones`) que se aproximavam do território israelita a partir do Líbano.

Durante o dia, adiantou, o exército continuou a efetuar ataques "limitados, localizados e direcionados no sul do Líbano contra alvos e infraestruturas terroristas do Hezbollah" e cerca de 60 militantes do grupo libanês "foram eliminados em confrontos próximos e em ataques aéreos".

A força aérea também atacou "dezenas de lança-foguetes que visavam o território israelita, locais de infraestruturas terroristas do Hezbollah, centros de comando e operacionais".

Por seu lado, o Hezbollah afirmou hoje ter disparado mísseis contra Haifa, no norte de Israel, bem como "uma salva de rockets" contra zonas a norte da cidade costeira.

Após ter anunciado esse ataque, o Hezbollah afirmou ainda ter enviado "drones explosivos" contra uma base militar israelita de "defesa aérea" no centro do país, perto da cidade de Hadera.

O movimento anunciou também que tinha disparado rockets contra as tropas israelitas estacionadas ao longo da fronteira.

Em guerra aberta com Israel no Líbano, o grupo pró-iraniano anuncia regularmente o disparo de projéteis contra o seu vizinho, com o qual também está envolvido em combates no sul do Líbano, onde o exército israelita lançou incursões terrestres no final de setembro.

O exército israelita anunciou hoje que mobilizou uma brigada de reserva suplementar no norte do país, que "permitirá prosseguir os esforços de combate contra o Hezbollah".

"Isto permitirá atingir os objetivos da guerra, incluindo o regresso em segurança dos habitantes do norte de Israel às suas casas", referiu um breve comunicado militar.

Cerca de 2.300 pessoas foram mortas no Líbano desde 07 de outubro de 2023 e mais de um milhão foram obrigadas a fugir das suas casas, especialmente no sul do país, devido à intensidade dos bombardeamentos israelitas.