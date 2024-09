Japão emite alerta de tsunami após sismo de 5,6 de magnitude

O alerta abrange as ilhas Izu e Ogasawara, que podem registar um tsunami de um metro de altura, disse a agência meteorológica japonesa (JMA, na sigla em inglês), que pediu à população para se afastar da costas.

"Saiam da água e retirem-se imediatamente das zonas costeiras", declarou a agência num aviso em inglês.

Habitantes locais disseram à emissora japonesa NHK que não tinham sentido o sismo, registado pelas 08:14 (00:14 em Lisboa), perto da ilha desabitada de Torishima (Izu), a cerca de 10 quilómetros de profundidade, indicou a agência.

No cruzamento de várias placas tectónicas ao longo do chamado "anel de fogo" do Pacífico, o Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo.

Com cerca de 125 milhões de habitantes, o arquipélago japonês regista cerca de 1.500 abalos por ano, a maioria dos quais de fraca magnitude.