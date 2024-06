Japão felicita partido de Modi pela vitória nas eleições indianas

"Felicitamos a coligação governamental liderada pelo primeiro-ministro Modi pela declaração de vitória. A Índia é um parceiro importante na realização de uma região livre e aberta do Indo-Pacífico, e continuaremos a reforçar as relações entre o Japão e a Índia", disse o porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi.

De acordo com a Comissão Eleitoral indiana, a aliança liderada pelo partido nacionalista hindu de Modi obteve uma maioria parlamentar nas eleições gerais na Índia.

O Partido Bharatiya Janata (BJP), de Modi, e aliados conquistaram pelo menos 272 de um total de 543 assentos parlamentares, de acordo com os resultados publicados no `site` da Internet da Comissão Eleitoral indiana, havendo alguns círculos eleitorais ainda por contabilizar.

O BJP ganhou, sozinho, 224 mandatos e foi o mais votado em mais 16 círculos eleitorais, num total estimado em 240, mantendo-se, por uma grande margem, como o maior partido no parlamento, mas abaixo dos 303 lugares alcançados nas eleições de 2019.

O Partido do Congresso, a principal formação da oposição, obteve 88 mandatos parlamentares e ficou em primeiro lugar em mais 11 círculos eleitorais, num total estimado em 99, quase o dobro dos 52 lugares que conquistou há cinco anos.

Modi declarou a vitória da aliança nas eleições gerais indianas, afirmando ter conquistado um mandato para fazer avançar a sua agenda, apesar de o BJP ter perdido lugares para uma oposição mais forte que o esperado.

Mais de 640 milhões de votos foram depositados nas urnas, na maratona eleitoral realizada num período de seis semanas - o maior exercício democrático do mundo.