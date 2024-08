Jogos Olímpicos. Dispositivo policial garante segurança durante a prova

Milhares de horas de provas, de mais de 200 comitivas de atletas, levaram milhares de turistas a Paris durante os Jogos Olímpicos.



Numa altura delicada para a política francesa, depois de eleições que deram a vitória à frente de esquerda, numa tentativa de vedar caminho à extrema-direita, a França organizou os Jogos Olímpicos sob um mar de dúvidas, até pelas declarações por vezes inflamadas de Emmanuel Macron sobre a guerra na Ucrânia e a situação no Médio Oriente.



Quem caminhava pelas ruas de Paris nos dias que antecederam à cerimónia de abertura não deixou de notar o grande dispositivo policial que se fez mostrar por toda a cidade: grupos de militares com espingardas G3, a Police Nationale e os militares da Gendarmerie Nationale.



No dia da cerimónia da abertura sentiu-se a tensão de realizar a abertura de uns Jogos Olímpicos fora do recinto de um estádio. Colunas de dezenas de carrinhas da polícia e do exército abriram caminho por várias ruas parisienses, já depois de o dia ter começado com um ataque informático à linha de alta velocidade francesa.



Antes do início da grande cerimónia com o Rio Sena como palco, dezenas de ruas foram fechadas e todos os passos daqueles que quiseram ver a abertura dos Jogos Olímpicos foram monitorizados. Grupos numerosos de polícias olhavam com a atenção a movimentação das massas e todas as portas e portões de acesso tinham um contingente que revistou os espetadores minuciosamente.



Sem incidentes de segurança na cerimónia de abertura, os Jogos Olímpicos decorreram sem problemas, colocando não só os habitantes como também turistas e jornalistas numa bolha direcionada apenas para a prática do desporto dentro do contexto olímpico e na interação de milhares de cidadãos de vários países.



Com o passar dos dias, os dispositivos policiais não desapareceram de Paris e durante muitos dias foi possível ouvir colunas policiais e a abrirem caminho pela capital francesa. No entanto, a presença policial tornou-se parte do dia-a-dia daqueles que estiveram em Paris para viver os Jogos Olímpicos.



Sem se saber que desafios irá a França enfrentar nos próximos tempos, especialmente a nível político, a verdade é que o teste de segurança colocado pela organização das olimpíadas foi ultrapassado com sucesso.