Jorge Moreira da Silva garante entrega de obras em Cabo Delgado até final de 2025

"Nós sentimos que vamos conseguir até ao final de 2025, entregar os resultados que estavam previstos, 143 obras de muito impacto na saúde, na educação, na água e no desenvolvimento das empresas" disse Jorge Moreira da Silva, após entregar `kits` de carpintaria e construção civil na penitenciaria de Mieze, no distrito de Metuge, para a formação dos reclusos.

As 143 obras são de construção e reabilitação, nos distritos de Mocimboa da Praia, Palma e Macomia, regiões severamente afetadas pelo terrorismo, sendo as áreas da saúde, educação e águas as mais abrangidas pela iniciativa das Nações Unidas.

"Estamos a falar de cerca de 40 escolas e 24 centros da saúde, também inclui vários sistemas de abastecimento da água, vários mercados comunitários e também incubadoras de empresas. Ontem [terça-feira] concluímos e entregámos ao Governo um centro da saúde e nas próximas semanas e meses vamos concluindo todas as infraestruturas, até ao final de 2025", disse o também subsecretário-geral das Nações Unidas que efetua uma visita de trabalho de um dia à província de Cabo Delgado, para se inteirar dos projectos financiados pelo Banco Mundial e implementados pela UNOPS, no âmbito do Programa de Recuperação da Crise do Norte (NRC).

Desde o ano de 2022 que a UNOPS lidera a execução do apoio a mais de um milhão de deslocados de todos os distritos de Cabo Delgado, província afetada há quase sete anos por ataques terroristas. O apoio é no valor de 200 milhões de dólares (cerca de 187 milhões de euros), financiado pelo Banco Mundial e destinado a projetos de desenvolvimento e humanitários na região.