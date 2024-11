Kamala deixa apelo ao voto nas redes sociais

A candidata presidencial norte-americana democrata, Kamala Harris, instou hoje os norte-americanos a "saírem para ir votar", neste dia de eleições presidenciais nos Estados Unidos, numa emissão de uma rádio local na Georgia, um Estado fundamental."Encorajo todos a saírem para ir votar", declarou a atual vice-presidente norte-americana, cujo adversário republicano na corrida presidencial é o ex-presidente Donald Trump (2017-2021).Harris sublinhou que este ato eleitoral é um "ponto de viragem", insistindo no facto de haver duas "visões muito diferentes do futuro da nação" propostas.As eleições de hoje decidem quem sucederá ao democrata Joe Biden na presidência, o controlo das duas câmaras do Congresso norte-americano, além de postos de governadores estaduais e cargos a nível estadual e local.Numa corrida à Casa Branca excecionalmente renhida, todos os olhares estão concentrados em sete "swing states" (chamados assim porque as respetivas intenções de voto variam de eleição para eleição): Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.Mais de 82 milhões de 240 milhões de eleitores norte-americanos votaram antecipadamente.





c/ Lusa