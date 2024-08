Kamala Harris arranca campanha com Tim Walz, "um líder" que vai ajudar a unir a nação

“Eu perdi a campanha para o presidente dos Estados Unidos há duas semanas. Tem sido um turbilhão. E, na última noite, os delegados à Convenção Nacional do Partido Democrático acabaram a sua votação”, começou por dizer Kamala Harris.“Estou aqui hoje perante vós para anunciar com todo o orgulho que sou oficialmente a nomeada do partido a presidente dos Estados Unidos. Agora temos trabalho a fazer”, anunciou.A atual vice de Joe Biden, mas garantiu que têm a dinâmica certa e que sabem exatamente o que estão a enfrentar.Relembrando que já foi procuradora geral e distrital, Kamala Harris frisou que nesses cargos “lidou com criminosos de todos os tipos: predadores que abusaram de mulheres, burlões que enganaram os consumidores, batoteiros que quebraram as regras para seu benefício”.“Portanto, oiçam-me quando digo que conheço o tipo de Donald Trump.”, frisou.Nas palavras de Kamala Harris, essa luta pelo futuro inclui a criação de “uma economia alargada em que todos os americanos tenham a oportunidade de ter uma casa, lançar um negócio, criar riqueza”.“Um futuro no qual lutaremos pelas liberdades mais fundamentais: a liberdade de votar; a liberdade de estar a salvo da violência com armas; a liberdade de amar quem amamos de forma aberta e com orgulho; e”, enumerou.Antes de passar a palavra ao seu escolhido para a vice-presidência, Tim Walz, Harris lançou elogios ao governador do Minnesota. “Desde que anunciei a candidatura que me empenhei em encontrar um parceiro que me ajudasse a construir este futuro brilhante”, afirmou., um patriota que acreditasse, tal como eu, na promessa extraordinária da América: uma promessa de liberdade de oportunidade e de justiça não apenas para alguns, mas para todos”.“Estou aqui hoje porque encontrei esse líder”, disse, apontando para Tim Walz.Kamala reforçou que “Tim é mais do que um governador” e relembrou que o homem de 60 anos já foi congressista, professor, sargento e até treinador de futebol americano., afiançou.“Com o Tim Walz do meu lado, e com todos vocês do nosso lado, vamos lutar pela promessa do nosso futuro”.

Walz preparado para “viagem incrível”

Confessando-se “muito emocionado” por estar com os americanos “nesta viagem incrível”, o escolhido de Kamala Harris aproveitou para lançar críticas ao candidato republicano à presidência.Ele não tem tempo para isso porque está demasiado ocupado a servir-se a si próprio”, criticou.Segundo Walz, o ex-presidente “tem vindo a enfraquecer a nossa economia para reforçar apenas o seu bem-estar” e “semeia o caos e a divisão”.Enquanto presidente, Trump “congelou perante a crise da covid-19 e atirou a nossa economia por terra”, declarou.Numa referência à revogação do direito constitucional ao aborto, decidida pelo Supremo Tribunal durante o mandato de Trump, Walz afirmou que alguns dos membros da audiência desta terça-feira tinham idade suficiente para se lembrar de quando os republicanos falavam de liberdade.“Afinal, o que queriam dizer era que o Governo devia ter a liberdade de invadir os consultórios médicos. No Minnesota, nós respeitamos os nossos vizinhos e as escolhas pessoais de cada um”, vincou.e “isso inclui o direito ao aborto”.O candidato democrata à vice-presidência dos EUA disse ainda que mal pode esperar para debater com JD Vance, o vice escolhido por Trump, descrevendo-o como uma pessoa "assustadora e estranha".Kamala Harris e Tim Walz subiram juntos ao palco em Filadélfia para o primeiro comício de campanha, que arranca a três meses das eleições de 5 de novembro. Nos próximos dias irão visitar os principais Estados norte-americanos.