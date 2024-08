"Walz é maravilhoso". As reações dos democratas à escolha de Kamala

O presidente dos EUA, Joe Biden, já elogiou a escolha do governador de Minnesota, Tim Walz, para número dois da candidatura da vice-presidente de Kamala Harris.

Afirma que a dupla será uma “voz poderosa para os trabalhadores e para a grande classe média da América” e apela aos eleitores que "se unam em apoio à dupla".

“A primeira grande decisão que um candidato do partido toma é a escolha do vice-presidente. E Kamala Harris tomou uma ótima decisão ao escolher o governador Tim Walz para ser o seu companheiro na corrida eleitoral”, reiterou Biden.





“Cada geração de americanos enfrenta um momento em que são solicitados a defender a democracia americana”, disse Biden. “Esse momento é agora", rematou o presidente norte-americano.





Ambos "serão os mais fortes defensores das nossas liberdades individuais e da nossa democracia", adiantou.



"Conheço Tim Walz há quase duas décadas, primeiro no seu tempo no Congresso e como governor. Um marido e um pai, ele foi um professor de escola e um treinador de futebol. Ele serviu durante 24 anos na Guarda Nacional e tornou-se o soldado mais graduado a servir no Congresso", lembrou Biden na sua mensagem.

"O parceiro ideal"







O casal Obama consideraram que Harris "escolheu o parceiro ideal" num homem que "tem valores e a integridade" que são motivo de "orgulho".



"Tal como a vice-Presidente Harris, o governador Walz acredita que o governo funciona para nos servir", afirmou em comunicado o ex-casal presidencial, destacando a "decência e respeito" com que Walz trata todos.





Já a ex-primeira dama, Hillary Clinton, mostrou-se "contentíssima" pela escolha, salientando medidas que Walz tomou enquanto governador como oferecer refeições nas escolas e instituir licença de parentalidade paga.



"Ele é um incrível parceiro para a nossa primeira mulher Presidente. Vamos lá ganhar isto", declarou Clinton.



"Um democrata do coração da América"





“Tim Walz é maravilhoso”, diz a democrata Nancy Pelosi. A ex-presidente da Câmara dos Representantes dos EUA e membro influente do Partido Democrata, descreveu Walz como “um democrata do coração da América”.

Pelosi rejeita ainda o ataque republicano a Walz, considerando "desconcertante" que este seja caracterizado como um esquerdista radical. Lembra ainda o histórico do democrata na defesa de veteranos militares dos EUA.





Acrescentou que Walz “tem uma grande visão para o país: trata-se das famílias da classe trabalhadora, da América rural, dos nossos veteranos”, rematou.





“Ótima escolha”, disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer



Os elogios repetem-se entre os ex-colegas no Capitólio que demonstraram entusiasmo com Walz como a escolha para vice-presidente.



“Tendo servido, durante anos, com Tim na Câmara dos Representantes, posso dizer sem reservas: não há pessoa melhor que a vice-presidente Harris poderia ter escolhido para concorrer e governar ao lado dela”, disse o senador Chris Van Hollen, democrata de Maryland.



Walz “sempre colocou o nosso país em primeiro lugar”, afirmou Van Hollen.





Acredita ainda que a dupla Harris-Walz lutará por “um futuro mais brilhante para todos os americanos”.





O grupo ambientalista NRDC Action Fund comemora a escolha de Walz com Manish Bapna, presidente e CEO, a descrever a candidatura de Harris e Walz como "o bilhete vencedor no clima".





"A administração Harris-Walz estará pronta, no primeiro dia, para construir a ação climática mais forte de todos os tempos", afirma.



Acrescentou que Walz "fez de Minnesota um líder climático nacional", com o Estado a comprometer-se com 100% de energia limpa até 2040".







O Fundo de Ação da Força-Tarefa Nacional LGBTQ, pela voz da vice-presidente Sayre E. Reece, é argumentado que “o governador Walz foi sempre um aliado firme e defensor da comunidade LGBTQ".





Sublinha que o democrata "apoiou o cuidado de afirmação trans, autonomia corporal e liberdade reprodutiva e ainda promoveu o controlo de armas".





"Sob a liderança de Walz, Minnesota é um 'santuário trans e um estado que respeita a imigração", remata Reece.