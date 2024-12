Lancet Countdown. A catástrofe climática que paira sobre as pequenas nações insulares

As condições geográficas das nações insulares tornam-nas propícias a desastres naturais, uma vez que são isoladas e com recursos limitados, aumentando assim o impacto das alterações climáticas. Segundo a ONU,Cerca de 65 milhões de pessoas enfrentam as consequências dos gases do efeito de estufa, que se manifestam em cheias, secas, ondas de calor e doenças, aponta o relatório Lancet Countdown

Este problema, sem precedentes, poderá resultar no deslocamento de mais de um milhão de pessoas.

A vulnerabilidade das nações insulares a fenómenos climáticos extremos acarreta problemas com a insegurança alimentar, uma vez que diminui a subsistência de produtos saudáveis.O relatório realça que

Resposta internacional a cenário alarmante

Diante de um cenário preocupante para toda a população,Diversas organizações têm procurado consciencializar os governos das consequências ameaçadoras que as emissões de gases provocam à humanidade. Neste contexto, uma das metas estabelecida pelas Nações Unidas no objetivo 14, que visa Proteger a Vida Marinha, é aumentar, até 2030, os benefícios económicos a partir de recursos marinhos sustentáveis.Numa visita, em agosto, a Samoa - uma das regiões mais afetadas -,Com o propósito de atenuar as consequências das alterações climáticas o Acordo de Paris estabeleceu um limite para o aumento da temperatura global, abaixo dos dois graus acima dos níveis pré-industriais, com o objetivo de reunir esforços para limitar o aumento da temperatura até os 1,5 graus.O Tribunal Internacional de Justiça iniciou este mês audiências que envolvem quase 100 países com objetivo de responsabilizar e definir as obrigações jurídicas internacionais que os Estados têm em relação ao aquecimento global.