Libertado rapper iraniano que apoiou protestos após morte de Mahsa Amini

. O rapper Toomaj Salehi, cujas canções criticam abertamente o regime vigente no Irão, mostrou apoio à causa e acabou por ser detido em 2022.Em junho deste ano, a. Um porta-voz do artista explicou ao Guardian que as autoridades não avisaram que Salehi seria libertado para não haver ajuntamentos perto da prisão onde se encontrava.. Disseram-lhe por volta das 23h30 que sairia de imediato. O pai estava a dormir efora da prisão”.Uma prima de Salehi, residente na Bélgica, disse ter recebido as notícias com otimismo comedido. “Enquanto celebramos a sua liberdade, não vamos esquecer que ele não devia ter passado um único momento na prisão por apenas pedir liberdade e humanidade”.“Não esquecemos a tortura brutal que aguentou ou a pressão imensa que o regime colocou em todos nós. Temos de permanecer vigilantes e assegurar que o Toomaj fica em segurança. E nunca esqueceremos todos aqueles que procuram a liberdade que continua injustamente presos, que esperam que sejamos as suas vozes e que continuemos a luta por um Irão livre”, concluiu Arezou Eghbali Babadi.