Linda McMahon. Trump escolhe empresária da luta livre para secretária da Educação

"Como secretária de Educação, Linda lutará incansavelmente", anunciou Donald Trump em comunicado na terça-feira, explicando que a sua Administração pretende dar mais liberdade educativa a todos os Estados americanos e às famílias "para dar aos pais a possibilidade de tomarem as melhores decisões educativas para as suas famílias". Numa referência oculta a questões na Educação que têm dividido particularmente os Estados democratas e mais conservadores, nomeadamente ligadas aos direitos das mulheres, das minorias e da comunidade LGBT+. “Vamos levar a educação de volta aos Estados e a Linda vai liderar este esforço”, prometeu.







A empresária e antiga chefe da luta livre americana WWE, de 76 anos, é a mais recente nomeação de Donald Trump que tem vindo a anunciar desde que foi eleito vários nomes do seu círculo íntimo para liderar as principais pastas do país no seu próximo mandato.







Aos olhos do presidente eleito dos EUA, Linda McMahon fez um trabalho "incrível" como copresidente da equipa de transição do poder, cargo para o qual foi nomeada em agosto depois de ter doado 814 mil dólares à campanha de Trump para 2024 em julho. Sem surpresa e na mesma senda, o bilionário e presidente da equipa de transição, Howard Lutnick, foi escolhido para o cargo de secretário do Comércio na segunda-feira.







Linda McMahon regressa à Casa Branca para assumir a pasta da Educação, depois de ter liderado a Administração de Pequenas Empresas de 2017 a 2019, durante o primeiro mandato do republicano. A empresária norte-americana é uma importante financiadora do Partido Republicano, tendo apoiado financeiramente a candidatura de Donald Trump desde 2016, primeiro nas primárias e depois na corrida à Casa Branca com seis milhões de dólares.







McMahon não só presidiu a America First Action, um super comité de ação política (PAC, na sigla em inglês) que apoiou a reeleição de Trump em 2020, onde arrecadou 83 milhões de dólares apesar da derrota contra o democrata Joe Biden. Como também ajudou a fundar o think-thank America First Policy Institute, com sede em Washington D.C, para continuar a defender a agenda de Trump e preparar caminho para um possível retorno à Casa Branca.



Do wrestling para a política

Linda McMahon é casada com Vince McMahon, herdeiro da World Wrestling Entertainment (WWE), um império norte-americano de luta livre profissional fundado na década de 1950, da qual Linda se tornou presidente em 1993 e diretora executiva em 1997, cargo que assumiu até 2009 quando se demitiu para entrar na política.

Linda McMahon é casada com Vince McMahon, herdeiro da(WWE), um império norte-americano de luta livre profissional fundado na década de 1950, da qual Linda se tornou presidente em 1993 e diretora executiva em 1997, cargo que assumiu até 2009 quando se demitiu para entrar na política.





Após duas tentativas falhadas para chegar ao Senado dos Estados Unidos, perdendo em 2010 contra Richard Blumenthal e em 2012 contra Chris Murphy, Linda McMahon mudou de rumo e concentrou-se em apoiar financeiramente o candidato republicano Donald Trump para alcançar os seus objetivos.







Assim pela segunda vez e para uma pasta de relevo na Administração Trump em que lhe é reconhecida unicamente a experiência no Conselho de Educação de Connectitut desde 2009 e no Conselho de Administração da Sacred Heart University, em Connecticut, a empresária da luta livre profissional que expressou o que ensino era um objetivo inicial de carreira regressa à Casa Branca para cumprir a agenda do presidente eleito Donald Trump, que prometeu fechar o Departamento da Educação para devolver grande parte dos seus poderes aos Estados.