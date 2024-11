Quem Trump escolheu para cargos importantes até à data

Trump foi afetado e prejudicado por disputas internas durante o seu primeiro mandato e agora parece estar concentrado em remodelar o governo federal à sua imagem, segundo a análise a agência noticiosa Associated Press (AP).

Algumas das suas escolhas poderão enfrentar difíceis batalhas de confirmação, mesmo com os republicanos a controlar o Senado dos Estados Unidos.

Eis um resumo de quem Trump escolheu até agora, segundo a AP.

NOMEADOS PARA O GABINETE:

Trump nomeou o senador da Florida, Marco Rubio, como secretário de Estado, fazendo do crítico que se tornou aliado a sua escolha para diplomata de topo.

Rubio, de 53 anos, é um notável falcão em relação à China, Cuba e Irão, e foi um dos finalistas para ser o companheiro de chapa de Trump no verão passado. Rubio é vice-presidente da Comissão de Inteligência do Senado e membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Trump disse na quarta-feira que nomeará o deputado da Flórida Matt Gaetz para servir como seu procurador-geral, escolhendo um lealista no papel do principal promotor do país.

Ao selecionar Gaetz, de 42 anos, Trump passou por cima de alguns dos advogados mais estabelecidos cujos nomes tinham sido mencionados como sendo candidatos ao cargo.

A ex-deputada do Havai Tulsi Gabbard foi escolhida por Trump para ser diretora dos serviços secretos nacionais, outro exemplo de como Trump privilegia a lealdade em detrimento da experiência.

Gabbard, 43, era um membro democrata da Câmara que buscou, sem sucesso, a indicação presidencial do partido para 2020 antes de deixar o partido em 2022.

A atual diretora, Avril Haines, foi confirmada pelo Senado em 2021 após vários anos em vários cargos importantes de segurança nacional e inteligência.

Hegseth, 44 anos, se for confirmado pelo Senado, herdará o cargo mais alto durante uma série de crises globais - desde a guerra da Rússia na Ucrânia e os ataques em curso no Médio Oriente por representantes iranianos até à pressão para um cessar-fogo entre Israel, o Hamas e o Hezbollah e a escalada de preocupações com a crescente aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte.

Hegseth é também o autor de "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free", publicado no início deste ano.

Kristi Noem é uma conhecida conservadora que utilizou os seus dois mandatos à frente do Dakota do Sul para ascender a uma posição de destaque na política republicana.

Noem deverá liderar um departamento crucial para a agenda de imigração de linha dura do presidente eleito, bem como para outras missões. A Segurança Interna supervisiona a resposta a desastres naturais, o Serviço Secreto dos EUA e os agentes da Administração de Segurança dos Transportes que trabalham nos aeroportos.

Ratcliffe foi diretor da inteligência nacional durante o último ano e meio do primeiro mandato de Trump, liderando as agências de espionagem do governo dos EUA durante a pandemia do coronavírus.

"Espero que John seja a primeira pessoa a ocupar os dois cargos mais elevados dos serviços secretos da nossa nação", afirmou Trump numa declaração, chamando-lhe `um lutador destemido pelos direitos constitucionais de todos os americanos` que asseguraria `os mais elevados níveis de segurança nacional e a paz através da força`.

A nomeação de Kennedy para dirigir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos alarmou as pessoas que estão preocupadas com o seu historial de espalhar medos infundados sobre as vacinas. Por exemplo, há muito que ele defende a ideia, há muito desmentida, de que as vacinas causam autismo.

Duffy é um antigo membro da Câmara de Wisconsin que foi um dos defensores mais visíveis de Trump nas notícias por cabo. Duffy serviu na Câmara por quase nove anos, fazendo parte do Comité de Serviços Financeiros e presidindo o subcomité de seguros e habitação. Ele deixou o Congresso em 2019 para uma carreira na TV e foi o apresentador de "The Bottom Line" na Fox Business.

Collins é um antigo congressista republicano da Geórgia que ganhou reconhecimento por defender Trump durante o seu primeiro julgamento de destituição, que se centrou na assistência dos EUA à Ucrânia.

"Devemos cuidar dos nossos bravos homens e mulheres de uniforme e Doug será um grande defensor de nossos membros do serviço ativo, veteranos e famílias militares para garantir que eles tenham o apoio de que precisam", disse Trump num comunicado sobre a nomeação de Collins para liderar o Departamento de Assuntos de Veteranos.

Burgum era um sério candidato à escolha de Trump para vice-presidente neste verão. O governador de dois mandatos foi visto como uma escolha possível devido à sua experiência executiva e conhecimento de negócios. Burgum também tem laços estreitos com CEOs endinheirados da indústria de energia.

Trump anunciou inicialmente sua escolha de Burgum durante um discurso de gala no seu clube em Mar-a-Lago, na Florida, na noite de quinta-feira. O anúncio formal do presidente eleito na sexta-feira dizia que queria que Burgum fosse secretário do Interior e presidente de um novo Conselho Nacional de Energia "que supervisionará o caminho para o DOMÍNIO ENERGÉTICO DOS EUA".

Wright também tem sido uma das vozes mais fortes da indústria contra os esforços para combater as alterações climáticas. Disse que o movimento climático em todo o mundo está "a entrar em colapso sob o seu próprio peso".

Zeldin, de 44 anos, "garantirá decisões de desregulamentação justas e rápidas que serão promulgadas de forma a libertar o poder das empresas norte-americanas, ao mesmo tempo que manterá os mais elevados padrões ambientais, incluindo o ar e a água mais limpos do planeta".

FUNCIONÁRIOS DA CASA BRANCA

Wiles, 67 anos, foi conselheira sénior da campanha presidencial de Trump em 2024 e, de facto, quem liderou o processo.

Waltz é considerado agressivo em relação à China e apelou a um boicote dos EUA aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim devido ao seu envolvimento na origem da covid-19 e aos maus tratos à minoria muçulmana uigur.

Homan, 62 anos, foi incumbido da principal prioridade de Trump de realizar a maior operação de deportação da história do país.

Miller, um linha-dura da imigração, foi o porta-voz durante a campanha presidencial da prioridade de Trump às deportações em massa. Aos 39 anos, foi conselheiro sénior durante a primeira administração de Trump.

Scavino foi conselheiro de todas as três campanhas do presidente eleito, e a equipe de transição referiu-se a ele como um dos "assessores mais antigos e de maior confiança de Trump". Será vice-chefe de gabinete e assistente do presidente.

Blair será vice-chefe de gabinete para assuntos legislativos, políticos e públicos e assistente do presidente.

Budowich será vice-chefe de gabinete de comunicações e pessoal e assistente do presidente.

Leavitt, 27 anos, será a secretária de imprensa mais jovem da história da Casa Branca.

McGinley como "um advogado inteligente e tenaz que ajudará a avançar a agenda América Primeiro, enquanto luta pela integridade eleitoral e contra a transformação da aplicação da lei em armas".

EMBAIXADORES E ENVIADOS

Witkoff, de 67 anos, "é um líder altamente respeitado nos negócios e na filantropia", disse Trump sobre Witkoff em um comunicado. "Steve será uma voz implacável pela PAZ e nos deixará orgulhosos."

Huckabee é um defensor ferrenho de Israel e sua nomeação pretendida ocorre no momento em que Trump prometeu alinhar mais estreitamente a política externa dos EUA com os interesses de Israel, à medida que trava guerras contra o Hamas e o Hezbollah, apoiados pelo Irão.

Stefanik, se confirmada, representará os interesses americanos na ONU, enquanto Trump promete acabar com a guerra travada pela Rússia contra a Ucrânia, que começou em 2022.