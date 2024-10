Lucro da Sands em Macau sobe 16% no terceiro trimestre

Apesar destes números o resultado líquido no terceiro trimestre representa uma queda de 8,2% em comparação com os três meses anteriores (abril a junho), indicou, em comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong.

A empresa controlada pela norte-americana Las Vegas Sands (LVS) terminou 2023 com lucros de 696 milhões de dólares (645,4 milhões de euros), pondo fim a três anos de prejuízos sem precedentes.

A Sands China registou um subida nos lucros apesar das receitas dos cinco casinos da operadora na região semiautónoma de Macau terem caído 1% comparativamente ao terceiro trimestre de 2023, para 1,77 mil milhões de dólares (1,64 mil milhões de euros).

A indústria do jogo em Macau registou receitas de 55,6 mil milhões de patacas (6,45 mil milhões de euros) entre julho e setembro, um aumento de 13,8% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O presidente da empresa-mãe, Robert Goldstein, sublinhou que os resultados da operadora de Macau foram afetados pelo "trabalho de desenvolvimento em curso do Londoner", acrescentou. na mesma nota.

A Sands China está a construir a segunda fase da propriedade The Londoner Macao e a empresa, disse ter investido 313 milhões de dólares (290,1 milhões de euros) em construção e desenvolvimento entre julho e setembro.