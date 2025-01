"Maduro coroou-se ditador". Líder da oposição promete pôr fim a "tragédia"

¡Compatriotas venezolanos!



Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria, y la de los millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero, y tengo el deber de defender ese compromiso. pic.twitter.com/697Z9ISP08 — Edmundo González (@EdmundoGU) January 10, 2025

, diz González Urrutia num vídeo publicado na rede social X.“Consuma um golpe de Estado, coroou-se ditador”, afirma.González Urrutia, considerado o presidente eleito pela oposição e por dezenas de Governos de várias nações (incluindo a União Europeia),O líder da oposição garante, no entanto, que“Estou muito perto da Venezuela e estou pronto para entrar de forma segura e no momento adequado”, afirma.

O candidato da oposição pediu asilo político a Espanha e é alvo de um mandado de captura, arriscando ser detido se entrar na Venezuela. Estima-se que Edmundo González esteja agora na República Dominicana, onde terminou o seu périplo pela América.

10 de enero de 2025



Haremos lo que sea necesario para restituir la Constitución.



VENEZUELA SERÁ LIBRE! pic.twitter.com/dDVy7IjfNB — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 10, 2025

A líder opositora, Maria Corina Machado, também já tinha anunciado anteriormente que"Edmundo virá à Venezuela para prestar juramento como Presidente constitucional da Venezuela no momento certo, quando as condições forem adequadas", afirma Machado num vídeo divulgado na sua conta do X.Machado sublinha que "na sua paranoia delirante, o regime [de Nicolás Maduro] não apenas fechou o espaço aéreo da Venezuela, como ativou todo o sistema de defesa aérea" durante o dia."Avaliámos, portanto, tudo isto e", sublinha.O líder da oposição venezuelana ordenou ainda o alto comando militar a “desobedecer às ordens ilegais” do Governo em exercício e pediu que preparem as suas “condições de segurança” para assumir o cargo de presidente.“A decisão de fechar as fronteiras do país e artilhar os aviões militares que controlam o espaço aéreo teve como propósito fazer comigo, no ar, o que fizeram ontem contra a nossa líder, que lamentavelmente resultou num ferido inocente”, diz ainda González Urrutia, referindo-se à breve detenção de Maria Corina Machado após uma manifestação em Caracas.

Fecho de fronteiras

Nicolás Maduro tomou esta sexta-feira posse para um terceiro mandato de seis anos, declarando ser "uma vitória para a democracia"Depois de ter anunciado o encerramento da fronteira com a Colômbia por três dias,"O Governo brasileiro informa que, por decisão das autoridades venezuelanas, a fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada hoje, até dia 13 de janeiro, segunda-feira", indicou, em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro., sendo que o principal ponto de entrada de venezuelanos no país é pelo estado de Roraima.