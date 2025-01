Maduro declara "vitória para a democracia" na tomada de posse para terceiro mandato

, disse Maduro no seu discurso de investidura na Assembleia Nacional, negando que tenha havido qualquer irregularidade com o processo eleitoral."Juro pela história, pela minha vida e cumprirei o meu mandato", disse Maduro diante do presidente da Assembleia, Jorge Rodriguez.A tomada de posse de Maduro foi rodeada de controvérsia, uma vez que a oposição alega ter ocorrido fraude nas eleições presidenciais de 28 de julho, reconhecendo Edmundo González Urrutia como o presidente eleito., a Plataforma Unitária, num comunicado publicado nas redes sociais, denunciando a “usurpação do poder por parte de Nicolás Maduro (...), apoiada pela força bruta e desprezando a soberania popular expressa com força a 28 de julho”.González Urrutia, considerado o presidente eleito pela oposição e por dezenas de Governos de várias nações (incluindo a União Europeia), assegurou nos últimos dias que estaria na Venezuela para ser empossado como novo chefe de Estado. No entanto, até ao momento não há notícia de que Urrutia esteja na Venezuela e o próprio ainda não se pronunciou sobre a tomada de posse de Maduro.Maduro brincou com a situação durante o seu discurso., disse Maduro em tom jocoso.

O candidato da oposição pediu asilo político a Espanha e é alvo de um mandado de captura, arriscando ser detido se entrar na Venezuela.

A principal líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, também ainda não quebrou o silêncio desde a tomada de posse de Maduro.Na quinta-feira, Corina Machado disse ter sido brevemente detida pelas forças de segurança do Estado depois de ter marcado presença numa manifestação contra o governo de Maduro em Caracas.

UE, EUA e Reino Unido impõem novas sanções

O presidente Nicolás Maduro foi proclamado vencedor das presidenciais, com 52% dos votos, pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), considerado sob controlo do poder. No entanto, o CNE nunca divulgou as atas eleitorais das assembleias de voto, afirmando ter sido vítima de um ataque informático.Por sua vez, a oposição divulgou as atas eleitorais fornecidas pelos seus escrutinadores e garante que o seu candidato, Edmundo González Urrutia, obteve mais de 67% dos votos.Por esta razão, os EUA, a União Europeia e vários outros países não reconhecem os resultados das eleições e acusam as autoridades venezuelanas de “falta de transparência”."A União Europeia está do lado daqueles que defendem os valores democráticos na Venezuela", acrescentou Kallas numa declaração em nome dos 27 Estados-membros.Os 27 também decidiram aplicar novas sanções contra 15 membros do Conselho Eleitoral venezuelano, da justiça e das forças de segurança do país, acusados de "prejudicar a democracia, o Estado de direito" e de violações dos direitos humanos, de acordo com o comunicado à imprensa.“Maduro demonstrou mais uma vez o seu total desrespeito pelas normas democráticas e está a proceder a uma tomada de posse ilegítima”, disse aos jornalistas o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, John Kirby.O secretário de Estado norte-americano garante que os Estados Unidos estão prontos para "apoiar um regresso à democracia na Venezuela".Maduro sempre rejeitou as sanções dos EUA e de outros países, considerando que são medidas ilegítimas que equivalem a uma "guerra económica" projetada para paralisar a Venezuela.O Reino Unido também anunciou sanções a “mais 15 indivíduos associados ao regime contestado de Nicolás Maduro, denunciando simultaneamente a sua reivindicação ilegítima à presidência”, escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico num comunicado. As sanções visam, nomeadamente, vários juízes do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela.

Na nota informativa, o chefe da diplomacia britânica, David Lammy, descreve a nova presidência de Maduro como “fraudulenta”.





Desde as eleições de 28 de julho, a tensão aumentou na Venezuela, com várias manifestações que foram duramente reprimidas. Há registo de 28 mortos, mais de 200 feridos e 2.400 pessoas foram presas por "terrorismo".



A organização não-governamental (ONG) venezuelana Fórum Penal (FP) anunciou esta sexta-feira que estão detidas 1.697 pessoas no país por motivos políticos, o maior número desde o início do século.



Segundo a FP, dos 1.697 presos políticos, 1.495 são homens e 202 mulheres, e 1.535 são civis e 162 militares de diferentes ramos das Forças Armadas. A FP acrescentou que 1.694 prisioneiros são adultos e três são adolescentes.



O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exige a libertação de todas as pessoas “detidas arbitrariamente” na Venezuela.



