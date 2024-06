Mélénchon anuncia retirada de candidatos para evitar ascensão da extrema-direita

O líder do movimento de extrema-esquerda anunciou ainda que irá retirar o seu candidato nos círculos em que este ficar em terceira posição, atrás do Reagrupamento Nacional e do Ensemble!





"A nossa estratégia é clara: nem um voto a mais, nem um deputado a mais para a União Nacional", afirmou. A grande maioria dos círculos terá apenas dois candidatos (do Reagrupamento Nacional e da Nova Frente Popular). No entanto, há alguns em que haverá três candidatos.



A coligação de Mélénchon compremete-se a retirar os seus candidatos que tenham ficado em terceira posição de forma a evitar uma divisão de votos que possa beneficiar a extrema-direita.



Na segunda volta que se realiza na próxima semana o país terá de escolher entre duas opções "inteiramente diferentes", afirmou na reação às primeiras projeções."Temos de dar uma maioria absoluta à Nova Frente Popular, é a única alternativa", vincou Mélénchon.Para o candidato, neste voto "é a França que está em causa, é a República que está em causa".