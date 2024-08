México acusa EUA de fazer acordo com filho de traficante

Num comunicado de imprensa, o MP pediu explicações aos Estados Unidos sobre a libertação do traficante de droga Ovidio Guzmán de uma prisão norte-americana a 23 de julho.

Ovidio Guzmán, de 33 anos, foi detido no México em janeiro de 2023 e extraditado para os Estados Unidos em setembro passado.

Ovidio Guzmán é um dos cinco filhos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, cofundador do cartel de Sinaloa e que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos desde 2019.

O MP disse suspeitar que a libertação resultou de um acordo com um meio-irmão de Ovidio Guzmán, Joaquin Guzmán Lopez, de 38 anos.

Dois dias depois da libertação, a 25 julho, Guzmán Lopez foi detido no sul dos Estados Unidos, junto à fronteira com o México, na companhia do outro cofundador do cartel de Sinaloa, Ismael Zambada Garcia, conhecido como "El Mayo", de 76 anos.

Numa carta entretanto divulgada, "El Mayo" Zambada afirmou ter sido raptado e entregue por Guzmán López aos Estados Unidos, que ofereciam uma recompensa de 15 milhões de dólares (13,6 milhões de euros) em troca da sua detenção.

Também o MP do México acusa Guzmán López de ter traído "El Mayo" ao colocá-lo a bordo de um avião privado com destino ao sul dos Estados Unidos, no meio de alegadas intrigas no interior do cartel de Sinaloa.

O MP mexicano defendeu que era "indispensável obter com urgência" informações sobre Ovidio Guzmán.

O embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar, político próximo do presidente norte-americano Joe Biden, garantiu que Ovidio Guzmán continua "sob vigilância", sem revelar mais pormenores.

A justiça mexicana pediu ainda "de forma urgente" a Washington informações sobre o avião em que seguiam "El Mayo", Guzmán Lopez e sobre os pilotos da aeronave.