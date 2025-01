Moçambique. Montenegro transmitiu a Daniel Chapo preocupação com "clima de tensão"

No dia em que o líder da oposição, Venâncio Mondlane, regressou a Moçambique após mais de dois meses no exílio, Luís Montenegro falou esta quinta-feira com o presidente-eleito de Moçambique, Daniel Chapo, e pediu para que seja garantida a segurança de todos os que concorreram às eleições moçambicanas.







"A conversa permitiu reiterar as mensagens de forte preocupação do Governo português com o clima de violência e de tensão que se seguiu às eleições de 9 de outubro, lamentando profundamente as perdas de vidas humanas", lê-se no comunicado do Governo.





O chefe de Governo português apelou às autoridades de Moçambique e de todos os responsáveis políticos para terem "máxima contenção", de forma a "contribuir para um clima de paz, de segurança e de diálogo inclusivo, que permita abordar as causas profundas das tensões políticas e sociais no país".



Acrescenta que a segurança da comunidade portuguesa é uma "prioridade absoluta" do Governo, que "permanece ativo no apoio e na salvaguarda da segurança dos seus cidadãos".







Por fim, o comunicado reitera a disponibilidade do Governo português para "trabalhar com as autoridades e com as restantes forças políticas e da sociedade civil, em todas as frentes, para ultrapassar as atuais dificuldades".