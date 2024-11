Moçambique recebe 5,1ME para mitigar efeitos do El Niño junto de 125 mil pessoas

De acordo com um documento governamental consultado hoje pela Lusa, o apoio resulta da análise feita pela Capacidade Africana de Risco (ARC, na sigla em inglês), agência da União Africana, que apurou o valor deste apoio.

"Foi apurado um pagamento (payout) na ordem de 5.512.522 dólares, que vai beneficiar a cerca de 125 mil pessoas nas regiões mais afetadas pelo fenómeno El Niño", lê-se no documento, sobre a execução orçamental nos primeiros nove meses do ano.

"Importa ainda realçar que o Governo continua envidando esforços para garantir a reposição das infraestruturas danificadas pelas chuvas intensas, cheias, inundações e pelo terrorismo que se regista em alguns distritos do norte de Cabo Delgado", acrescenta.

Refere também que "para fazer face as previsões sazonais" do Instituto Nacional de Meteorologia para a época agrícola 2023-2024, o Governo assinou com a ARC "uma apólice de seguro contra seca", no valor global de dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros).

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

O El Niño é uma alteração da dinâmica atmosférica causada por um aumento da temperatura oceânica. Este fenómeno meteorológico provocou este ano chuvas torrenciais na África oriental, com centenas de mortos em vários países, como Quénia, Burundi, Tanzânia, Somália e Etiópia.