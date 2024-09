Montenegro discursa hoje pela primeira vez perante a Assembleia-Geral da ONU

Segundo a lista das Nações Unidas, o chefe do Governo português será o quinto a intervir no período da tarde do debate geral desta 79.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, já de noite em Lisboa.

De manhã, o primeiro-ministro terá um pequeno-almoço com membros da Câmara de Comércio Portugal-Estados Unidos da América, da PALCUS - Portuguese American Leadership Council e da PAPS - Portuguese American Post Graduate Society.

Depois, vai inaugurar as novas instalações do Consulado-Geral de Portugal em Nova Iorque, da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal (AICEP) e do Turismo de Portugal.

O chefe do executivo PSD/CDS-PP aproveitou esta deslocação para encontros com representantes de comunidades emigrantes portuguesas.

Esteve em Mineola, Long Island, logo à chegada aos Estados Unidos, na terça-feira à noite, e estará em Newark, hoje à noite, antes de viajar de regresso a Portugal.

"Não deixar ninguém para trás: agindo juntos para o avanço da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para as gerações presentes e futuras" é o tema desta sessão da Assembleia-Geral da ONU.

Na quarta-feira, Luís Montenegro participou em vários eventos de alto nível paralelos ao debate na Assembleia-Geral entre representantes dos 193 países-membros da ONU.

O primeiro-ministro reuniu-se com o secretário-geral da ONU, António Guterres, de quem ouviu elogios ao papel de Portugal nas Nações Unidas e a quem assegurou que o Governo português estará sempre ao seu lado.

Em Nova Iorque, está também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que na segunda-feira interveio em representação de Portugal na Cimeira do Futuro promovida pelo secretário-geral da ONU.

Em declarações públicas e encontros bilaterais, primeiro-ministro e ministro de Negócios Estrangeiros têm promovido a candidatura de Portugal a um lugar de membro não-permanente no Conselho de Segurança da ONU no biénio 2027-28, que foi anunciada em 2013 e nos últimos anos, desde 2021, tem sido tema das intervenções portuguesas perante a Assembleia Geral.

As eleic¸o~es para os lugares a ocupar no Conselho de Segurança em 2027-28 va~o realizar-se em 2026, ano em que Anto´nio Guterres termina o segundo mandato de cinco anos como secreta´rio-geral da ONU, lugar ao qual se candidatou, proposto por Portugal, em 2016, tendo sido reeleito em 2021.