Morreu aos 98 anos editor-chefe do jornal japonês de maior circulação do mundo

Conhecido pela influência mediática e política, Watanabe nasceu em Tóquio em 1926, entrou para o Yomiuri em 1950, tendo sido correspondente em Washington e chefe da secção de política, antes de ser presidente e diretor de informação em 1991, tendo assumido o último cargo em 2016.

Foi diretor representante e editor-chefe da Yomiuri Shimbun Holdings, que além de publicar o Yomiuri Shimbun, controla substancialmente a maior rede de televisão comercial japonesa, a Nippon Television Network.

Convencido do poder que detinha, Watanabe, um auto-proclamado "último ditador", disse numa entrevista à agência de notícias japonesa Kyodo, nos anos de 1990: "Felizmente ou infelizmente, tenho uma circulação de dez milhões (de exemplares do Yomiuri). Posso convencer o primeiro-ministro com isso. Os partidos políticos estão nas minhas mãos".

Watanabe foi também presidente de um dos clubes profissionais de basebol mais conhecidos do Japão, os Yomiuri Giants.