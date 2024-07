Moscovo sem "qualquer otimismo" com vitória eleitoral dos trabalhistas

"Eles [trabalhistas] não estão inclinados para qualquer flexibilidade e para a normalização das relações bilaterais russo-britânicas", declarou o porta-voz da presidência da Rússia, Dmitri Peskov, citado pelas agências russas.

O Partido Trabalhista ganhou as eleições legislativas realizadas na quinta-feira no Reino Unido, voltando ao poder após 14 anos do Partido Conservador no Governo.

O Reino Unido tem sido um dos principais aliados da Ucrânia contra a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022, mas a mudança do partido no Governo não deverá motivar alterações na ajuda de Londres a Kiev.