"Mulher, Vida, Liberdade". Mulheres detidas no Irão cumprem dia de greve de fome

A prémio Nobel da Paz 2023, a ativista iraniana Narges Mohammadi, detida desde 2021, foi a porta-voz da iniciativa, pela "derrota do despotismo teocrático".







Já na noite de sábado, dezenas de mulheres concentraram-se no pátio da prisão de Evin, onde estão detidas algumas das principais figuras do movimento iraniano de defesa dos direitos femininos, clamando Mulher, Vida, Liberdade, o grito do movimento criado após a morte da jovem Mahsa Amini, aos 22 anos.













Amini havia sido detida a 13 de setembro, em plena rua, pela polícia da moralidade, por não estar a seguir as regras de colocação do véu islâmico, o hijab, obrigatório para as mulheres no Irão. A sua morte levou a meses de protestos generalizados , durante o outono e o inverno de 2022 e 2023.





Sob as palavras de ordem Mulher, Vida, Liberdade, milhares de manifestantes foram além da abolição da obrigatoriedade do hijab e exigiram o fim do regime teocrático iraniano, sendo a destruição pública de véus islâmicos um dos maiores símbolos da luta contra o governo e a polícia da moralidade.



No Irão, os protestos foram brutalmente reprimidos pelas autoridades, com um balanço de 500 mortes, dez execuções e 22 mil detenções, homens e mulheres.





"Hoje, a 15 de setembro de 2024, 34 prisioneiras políticas detidas na prisão de Evin, cumpriram uma greve de fome em comemoração do segundo aniversário do movimento Mulher, Vida, Liberdade e do assassínio da Mahsa (Jina) Amini", escreveu a ativista.





Today, on the 15th September 2024 34 female political prisoners in Evin Prison have gone on a hunger strike in commemoration of the second anniversary of the 'Woman, Life, Freedom' movement and the killing of Mahsa (Jina) Amini.#WomanLifeFreedom https://t.co/Xh12pKmdee pic.twitter.com/BGcvoOxWhg — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) September 15, 2024



"No segundo aniversário do movimento Mulheres, Vida, Liberdade, reafirmamos o nosso compromisso para alcançar democracia, liberdade e equidade e a derrota do despotismo teocrático. Hoje, elevamos as nossas vozes mais alto e reforçamos a nossa resolução", acrescentou Mohammadi numa segunda publicação três horas depois.





On the second anniversary of the “Women, Life, Freedom” movement, we reaffirm our commitment to achieving democracy, freedom, and equality and to defeating theocratic despotism. Today, we raise our voices louder and strengthen our resolve.#WomanLifeFreedom ✊🏻🕊️ pic.twitter.com/z9JUgFN0HT — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) September 15, 2024

Dois anos de luta

Em Itália, em França e na Alemanha, a comunidade iraniana exilada saiu também à rua durante o fim-de-semana, em solidariedade com o movimento e lembrando Mahsa Amini e outras vítimas da repressão.





"Mais de 25 prisioneiras políticas na cadeia de Evin juntaram-se no pátio do pavilhão das mulheres e penduraram cartazes com palavras de ordem e gritaram os lemas nos corredores e no pátio", informara também sábado Narges Mohammadi, na sua conta na rede social Instagram, associando-se aos protestos europeus.

As prisioneiras protestaram nomeadamente contra as políticas opressoras da república islâmica contra as mulheres.A Nobel da Paz disse ainda queonde, segundo as Nações Unidas, este ano já foram executadas cerca de 400 pessoas."As mulheres de Evin permanecem unidas e decididas até à abolição da pena de morte", vincou Mohammadi. "Podem perder-se vidas, podem rolar cabeças, mas a liberdade nunca morrerá", prometeu.