Quatro dias depois do previsto por causa do furacão, a NASA conseguiu enviar para o espaço a sonda que vai estudar a Lua de Júpiter.

A "missão Europa Clipper" é a primeira dedicada a investigar um mundo oceânico para lá da Terra.



A sonda deve chegar a Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, em abril de 2030 e vai passar pela Lua Europa 49 vezes.



Segundo dados recolhidos na década de noventa, nesta lua, debaixo de uma camada de gelo existe um enorme oceano salgado, com mais água do que todos os oceanos da Terra juntos.



A sonda foi lançada a bordo de um foguetão da empresa SpaceX.