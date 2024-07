Norte-americana em risco de vida rumou a outro Estado para poder abortar

Nicole viajou do Estado do Idaho, onde o aborto é proibido, para o Utah - uma viagem de avião de quase duas horas, feita de forma sigilosa.





Na semana passada, o Supremo Tribunal norte-americano autorizou o aborto em caso de emergência médica no Estado do Idaho. O presidente norte-americano, Joe Biden, aplaudiu a decisão, lembrando que "nenhuma mulher deve ser obrigada a esperar até estar em perigo de vida ou ser forçada a fugir do seu Estado simplesmente para receber os cuidados de que necessita".Um testemunho que expõe os problemas para as norte-americanas que decidem recorrer ao aborto, nos Estados Unidos.A lei foi entretanto alterada. Quando está em causa um risco de vida para a mulher, a interrupção voluntária da gravidez passou a ser permitida. Ou seja, se este caso acontecesse hoje, a emergência não se repetiria e a mulher não seria obrigada a mudar de Estado para ser tratada.